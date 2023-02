Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfall mit Verletzter Fahrerin -Zeugensuche- (10.02.2023)

Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Freitag, 10.02.2023 gegen 10:30 Uhr in Villingen in der Bertholdstraße. Eine 63-jährige Fahrzeuglenkerin befuhr mit ihrem PKW die Bertholdstraße in stadtauswärtige Richtung. Ihr entgegen fuhr eine 35-Jährige mit ihrem PKW und wollte nach links in den Fürstenbergring abbiegen. Auf dem stadteinwärts führenden Fahrstreifen kam es zur Kollision beider Fahrzeuge bei der ein Gesamtschaden von 27.000 Euro entstand. Die 35-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuglenkerinnen beriefen sich darauf, dass die für sie gültigen Ampeln grünes Licht gezeigt haben. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen (Tel. 077216010) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell