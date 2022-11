Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Koffer im ICE entwendet - Tracker führt Bundespolizei und Polizei Düsseldorf zu Tatverdächtigen

Essen - Duisburg - Düsseldorf - Frankfurt - Neuss (ots)

Am Dienstagnachmittag (22. November) soll ein zunächst Unbekannter in einem Schnellzug einen Koffer gestohlen haben. Der Bundespolizei gelang es gemeinsam mit der Düsseldorfer Polizei den Tatverdächtigen zu stellen.

Gegen 15:30 Uhr wurde eine 30-Jährige bei der Bundespolizei im Hauptbahnhof Essen vorstellig. Die Deutsche gab an, dass ihr zuvor im ICE 722 (Frankfurt am Main - Essen) der Koffer entwendet worden sei. Nach dem Einstieg in Frankfurt habe sie ihren schwarzen Koffer in der Gepäckablage verstaut und sich anschließend einen Sitzplatz gesucht. Vor dem Halt im Duisburger Hauptbahnhof habe die Frankfurterin dann zwei unbekannte Männer wahrgenommen, welche auf den Sitzplätzen vor ihr Platz nahmen. Kurz vor Einfahrt des Schnellzuges in Essen, bemerkte die junge Frau dann den Verlust ihres Koffers. Hierbei handelt es sich um eine Schadenshöhe von ca. 1.100 Euro. Da eine Nachschau im Zug ohne Erfolg blieb, suchte sie die Bundespolizeiwache auf.

Die Beamten kontaktierten unverzüglich die Bundespolizei in Duisburg und baten um eine umgehende Videosichtung der Kameraaufnahmen im Duisburger Hauptbahnhof. Dabei konnte ein Mann ermittelt werden, welcher mit dem Koffer der 30-Jährigen aus dem ICE stieg.

Währenddessen teilte die Geschädigte den Einsatzkräften mit, dass sich in ihrem Gepäck ein GPS-Tracker befinden würde, mit welchem sie den genauen Standort des Koffers orten könne. Dabei stellte sich heraus, dass sich der Koffer im Düsseldorfer Stadtgebiet befinden soll. Die Bundespolizisten nahmen direkt Kontakt mit der Polizei in Düsseldorf auf und baten um Unterstützung. Mit Hilfe einer Personenbeschreibung konnte der Tatverdächtige an der Straßenbahnhaltestelle "Südfriedhof" durch Einsatzkräfte der Polizei Düsseldorf angetroffen werden. Der 25-jährige algerische Staatsbürger wurde vorläufig festgenommen.

Das Diebesgut wurde sichergestellt und die Geschädigte erhielt ihr Eigentum unmittelbar in Düsseldorf zurück. Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Diebstahls gegen den Mann aus Neuss ein.

