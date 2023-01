Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Verkehrsunfälle auf schneeglatter Fahrbahn im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Ludwigshafen (ots)

Im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz kam es aufgrund des Schneefalls zu mehreren Verkehrsunfällen. In der Nacht, von Freitag auf Samstag kam es auf schneeglatter Fahrbahn zu insgesamt 34 Verkehrsunfällen. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Der Schwerpunkt lag mit 16 Unfällen und einem Schaden in Höhe von 83.000EUR in der Vorderpfalz, im Bereich der Polizeidirektion Ludwigshafen. Entlang der Weinstraße/Haardtrand ereigneten sich im Bereich der Polizeidirektion Neustadt 10 Unfälle mit einem Schaden von 35.000EUR und einem Leichtverletzten. Einen weiteren Leichtverletzten gab es in der Südpfalz, im Bereich der Polizeidirektion Landau. Dort kam es zu insgesamt sechs Unfällen mit einem Schaden von 23.000EUR.

Im Verlauf des Samstags kam es noch zu 28 witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Dabei wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Schwerpunkt lag dabei mit 13 Unfällen und einem Schaden in Höhe von über 61.000EUR wieder in der Vorderpfalz. Im Bereich der Polizeidirektion Neustadt kam es zu 11 Unfällen mit einem Schaden von 34.000EUR. Davon alleine sechs Unfälle, mit einem Schaden von 25.000EUR im Zuständigkeitsbereich der Polizeiautobahnstation Ruchheim. Die Polizeidirektion Landau musste sich mit nur vier Unfällen, mit einem Schaden von 7.000EUR befassen.

In mehreren Fällen blieben LKW und PKW an Steigungen liegen, da sie nicht mit Winterreifen unterwegs waren. Bis zur Bergung der Fahrzeuge, mussten die Strecken gesperrt werden. Ebenfalls kam es vereinzelt zu Sperrungen, da Bäume durch die Schneelast abknickten.

Bei winterglatter Fahrbahn rät die Polizei das Auto stehen zu lassen. Sollte dies nicht möglich sein, beachten Sie diese Tipps, damit Sie sicher ans Ziel kommen: -Passen Sie Ihre Geschwindigkeit an die Straßenverhältnisse an. -Erhöhen Sie deutlich den Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug, um im Falle einer Gefahrenbremsung auf einer rutschigen Fahrbahn noch rechtzeitig zum Stehen zu kommen. -Fahren Sie im Winter mit Winterreifen. Bei Schneeglätte, reifüberzogenen oder vereisten Fahrbahnen kann die Fahrt mit Sommerreifen sehr schnell im Straßengraben enden. -Entfernen Sie vor Fahrtantritt Eis und Schnee vom Fahrzeug. -Jede Fensterscheibe muss eisfrei sein. Fahren Sie nicht mit nur einem kleinen "Guckloch" in der Frontscheibe. -Prüfen Sie regelmäßig den Zustand der Scheibenwischer und den Füllstand des Wischwassers, damit es zu keiner Schlierenbildung auf der Frontscheibe kommt. -Denken Sie an die Umwelt. Vermeiden Sie ein Warmlaufenlassen des Motors.

