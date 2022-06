POL-HS: Treppengeländer an Wegberger Burg entwendet

Heinsberg (ots) - Zwischen 19 Uhr und 20 Uhr stahl ein bislang unbekannter Mann am Mittwochabend (29. Juni) den PKW-Schlüssel eines Besuchers des Badesees und entfernte sich danach mit dessen grauen PKW Toyota Avensis, der an der Fritz-Bauer-Straße geparkt war und an dem zum Tatzeitpunkt Heinsberger Kennzeichen angebracht waren (HS-). Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / ...

mehr