Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Erkelenz-Terheeg (ots)

Auf der Landstraße 354 in Höhe der Auffahrt auf die Bundesautobahn 46, Fahrtrichtung Düsseldorf, kam es am Mittwochnachmittag (29. Juni) gegen 13.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Leichtkraftradfahrer schwer verletzt wurde. Der 17-Jährige befuhr mit seinem Krad die Landstraße 354 aus Fahrtrichtung Erkelenz kommend in Fahrtrichtung Terheeg. In Gegenrichtung war ein 62 Jahre alter PKW-Fahrer unterwegs, der nach links auf die Autobahn Richtung Düsseldorf abbog. Während des Abbiegevorgangs kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Kradfahrer. Dieser kam zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde daher mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Beifahrerin des PKW-Fahrers, eine 53-jährige Wassenbergerin, erlitt einen Schock und musste ebenfalls in ein Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei verzeichnet im Kreis Heinsberg aktuell eine Häufung von Unfällen mit motorisierten Zweirädern. Die Fahrer tragen dabei oft schwere Verletzungen davon. Daher bittet die Polizei eindringlich: Nehmen Sie Rücksicht aufeinander und bleiben Sie aufmerksam. Die Geschwindigkeit von Motorrädern wird oft unterschätzt. Außerdem sollten Sie stets ausreichend Abstand halten. Denn Motorräder haben keine Knautschzone.

Alle Zweiradfahrer/-innen bittet die Polizei, geeignete Schutzkleidung mit Reflektoren zu tragen. Außerdem sollten die Zweiradfahrer sich unbedingt an die vorgeschriebene Geschwindigkeit halten und ebenfalls auf genügend Abstand achten. Die Unfälle der letzten Wochen zeigen leider, dass Zweiradfahrer im Vergleich zu Pkw- oder Lkw-Fahrern oft ein erhöhtes Risiko für schwere Verletzungen haben.

Die Polizei rät außerdem: Rechnen Sie stets auch mit Fehlern anderer und bleiben Sie entsprechend vorsichtig.

