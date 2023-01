POL-NI: Unfallflüchtigen ohne Führerschein ermittelt

Stadthagen (ots) - (Ab)Am Samstag, den 07.01.2023 kam es in der Zeit zwischen 01:00 Uhr - 14:00 Uhr in der Windmühlenstraße in Stadthagen zu einer Verkehrsunfallflucht. Zu diesem Zeitpunkt hatte ein 24-jähriger Stadthäger seinen Pkw ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Als er zu seinem Audi A5 zurückkehrte, stellte er an der Heckstoßstange im linksseitigen Bereich einen frischen Unfallschaden fest. Hinweise ...

