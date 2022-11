Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Unfall auf der L 1129

Ludwigsburg (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntag gegen 15.10 Uhr auf der Landesstraße 1129 kurz nach Freiberg am Neckar in Fahrtrichtung Pleidelsheim ereignete. Ein 23 Jahre alter VW Golf-Lenker überholte im Kurvenbereich zwei vorausfahrende Fahrzeuge, wobei er vermutlich ins Schleudern geriet. In der Folge kollidierte er mit dem entgegenkommenden VW Passat eines 55 Jahre alten Mannes und dessen 54-jähriger Beifahrerin, die beide leichte Verletzungen erlitten. Die PKW waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Führerschein des 23 Jahre alten Mannes wurde beschlagnahmt.

