Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Horrheim: Polizeieinsatz im Zuge familiären Streitigkeiten

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Polizeieinsatz mit mehreren Streifenwagenbesatzungen der Polizeireviere Vaihingen an der Enz, Bietigheim-Bissingen, Ditzingen und Ludwigsburg kam es am Sonntag gegen 00.30 Uhr in der Pforzheimer Straße in Horrheim. Zunächst soll es zwischen einem 15 Jahre alten Jugendlichen und dessen gleichaltriger Freundin in der gemeinsam bewohnten Wohnung zu Streitigkeiten gekommen sein. Ein 29 Jahre alter Verwandter des Mädchens soll sich eingemischt und auf den Jugendlichen losgegangen sein, wobei er ihn auch in den "Schwitzkasten" genommen habe. Des Weiteren seien beide Jugendlichen bedroht und auch beleidigt worden. Der 29 Jahre alte Tatverdächtige habe anschließend die Wohnung verlassen und weitere Personen telefonisch "zusammengetrommelt", vermutlich um den 15-Jährigen aus der Wohnung zu werfen. Dieser alarmierte hierauf gemeinsam mit seiner Freundin die Polizei und sie schlossen sich im Badezimmer ein. Die Beamten und Beamtinnen fanden vor dem Wohnhaus eine rund zehnköpfige Personengruppe vor, die sich auch den Einsatzkräften gegenüber hoch aggressiv zeigte. Ihnen musste letztlich ein Platzverweis ausgesprochen werden. Das junge Paar wurde im weiteren Verlauf anderweitig untergebracht. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung dauern an.

