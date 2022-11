Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Brand in Reiheneckhaus

Ludwigsburg (ots)

Eine noch brennende und offenbar neben dem Sofa vergessene Kerze, war der Grund für einen Brand in einem Reiheneckhaus am Sonntagabend, gegen 21:35 Uhr, in Schwieberdingen. Die Bewohner hatten das Haus gegen 19:20 Uhr verlassen. Als sie zurückkehrten, stellten sie den Brand fest und alarmierten die Feuerwehr, die wiederum die Polizei verständigte. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte gelang es den Hausbewohnern ihre zwei Hunde in Sicherheit zu bringen. Bisherigen Ermittlungen zufolge, soll das Feuer der Kerze auf das Sofa übergegriffen haben, wodurch das Wohnzimmer in Brand geriet. Das im Erdgeschoss gelegene Wohnzimmer des Reiheneckhauses ist durch den Brand nicht mehr bewohnbar. Die Zimmer im 1. Obergeschoss sowie im Dachgeschoss wurden lediglich durch Rauch, jedoch nicht durch das Feuer beschädigt und sind weiterhin bewohnbar. Des Weiteren wurde durch das Feuer das Gebäude selbst in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 250.000 bis 300.000,00 Euro geschätzt. Die 41-jährige Bewohnerin kam mit einer leichten Rauchgasvergiftung zur Untersuchung ins Krankenhaus. Während der Maßnahmen kam auch der Bürgermeister der Gemeinde Schwieberdingen vor Ort.

