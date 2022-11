Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Wohnungseinbrüche

Ludwigsburg (ots)

Von Freitagnachmittag auf Samstagnacht sind bislang unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte und in ein Zweifamilienhaus in Kornwestheim eingebrochen. An der Doppelhaushälfte im Ortskern von Kornwestheim drangen die Täter von Freitag auf Samstag zwischen 17:15 Uhr und 00:15 Uhr über ein Fenster in das Untergeschoss des Hauses ein. Anschließend wurden sämtliche Räumlichkeiten durchwühlt. Entwendet wurde Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Am Zweifamilienhaus im Norden von Kornwestheim hebelten die Täter am Freitag zwischen 18:20 Uhr und 21:50 Uhr das Fenster im Erdgeschoss auf. Hierüber gelangten sie in die Erdgeschosswohnung, ins Treppenhaus und in die leerstehende Wohnung im Obergeschoss. Aus der Erdgeschosswohnung wurde Diebesgut im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet.

