Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Gemarkung Leonberg: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend gegen 17:40 Uhr ereignete sich auf der BAB 8 zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und der Rastanlage Sindelfinger Wald ein Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein 33-jähriger Porsche-Fahrer befand sich auf der linken Spur in Fahrtrichtung München und musste aufgrund stockenden Verkehrs die Geschwindigkeit verringern. Dies erkannte eine dahinterfahrende 26-jährige Opel Adam-Lenkerin und bremste ebenfalls ihr Fahrzeug ab. Ein nachfolgender 34-Jähriger in seinem Ford erkannte die Situation mutmaßlich zu spät und fuhr auf den Opel Adam auf. Durch den Aufprall wurde der Opel Adam wiederum auf den Porsche aufgeschoben. Nachdem der Ford und der Opel Adam wieder Abstand zueinander gewonnen hatten, kam ein 18-jähriger in einem Opel Vectra angefahren, fuhr auf den Ford des 34-Jährigen auf und schob diesen so an dem davor befindlichen Opel Adam vorbei, dass diese sich seitlich touchierten. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 30.000 Euro. Sämtliche Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

