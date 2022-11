Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Stuttgart: Alkoholisierter Lkw-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitagmorgen gegen 06:00 Uhr auf der Bundesautobahn 8 (BAB 8). Ein 52-jähriger Sattelzuglenker befuhr die BAB 8 auf dem rechten Fahrstreifen aus Richtung München kommend in Fahrtrichtung Karlsruhe. Auf Höhe des Fahrbahnteilers der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Plieningen verlor er vermutlich aufgrund von Alkoholbeeinflussung die Kontrolle über seinen Lkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen dortigen Aufpralldämpfer. Anschließend setzte der Mann seine Fahrt fort. Nach einem Zeugenhinweis konnte der Sattelzug durch eine Streifenwagenbesatzung im Bereich des Autobahndreiecks Leonberg festgestellt und aus dem Verkehr geleitet werden. Im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass sich der 52-Jährige mit über 0,8 Promille hinters Steuer setzte. Er musste sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund 14.000 Euro.

