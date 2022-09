POL-DN: 77-Jähriger geht nicht auf Erpressungsversuch ein

Düren (ots) - In Düren hat es am Sonntag (25.09.2022) kurz nach 19:00 Uhr einen Unfall an der Einmündung Eisenbahnstraße/ Brändströmstraße gegeben. Ein 24-jähriger Autofahrer fuhr dabei einem 17-jährigen Motorradfahrer auf. Die beiden Männer waren jeweils auf der Eisenbahnstraße in Fahrtrichtung Schoellerstraße unterwegs. Der vorausfahrende Motorradfahrer aus Düren beabsichtigte dann nach links in die ...

mehr