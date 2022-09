Polizei Düren

POL-DN: Autofahrer fährt Motorradfahrer auf

Düren (ots)

In Düren hat es am Sonntag (25.09.2022) kurz nach 19:00 Uhr einen Unfall an der Einmündung Eisenbahnstraße/ Brändströmstraße gegeben. Ein 24-jähriger Autofahrer fuhr dabei einem 17-jährigen Motorradfahrer auf.

Die beiden Männer waren jeweils auf der Eisenbahnstraße in Fahrtrichtung Schoellerstraße unterwegs. Der vorausfahrende Motorradfahrer aus Düren beabsichtigte dann nach links in die Brändströmstraße abzubiegen. Verkehrsbedingt ordnete er sich links auf seiner Fahrbahn ein und wartete. Der hinten fahrende Autofahrer aus Niederzier sah den Motorradfahrer zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Er fuhr dem Motorradfahrer auf, woraufhin dieser stürzte.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand bei dem Unfall zudem ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell