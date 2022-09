Polizei Düren

POL-DN: Ausfallerscheinungen durch Drogenkonsum führen zur Strafanzeige

Langerwehe (ots)

Am Samstagabend, 24.09.22 21:50 Uhr, stelle eine Streifenwagenbesatzung im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Ortslage Langerwehe bei einem 53jährigen Fahrzeugführer drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein durchgeführter Speicheltest verlief positiv auf Amphetamine. Auf der Polizeiwache in Düren wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell