Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gescheiterte Wohnungseinbrüche

Kaiserslautern (ots)

Zwei Wohnungseinbrüche sind der Polizei am Sonntag aus dem Stadtgebiet gemeldet worden. In beiden Fällen mussten die Täter mit leeren Händen wieder abziehen.

In einem Mehrfamilienhaus in der Carl-Euler-Straße versuchten die Unbekannten, sich Zugang zu einer Wohnung in einem oberen Stockwerk zu verschaffen - was ihnen aber nicht gelang. Zurück blieb Sachschaden am Türrahmen, Türblatt und Dichtungsgummi. Die Tatzeit liegt zwischen 11.35 Uhr und 16.15 Uhr.

Kurz darauf wurde ein weiterer gescheiterter Einbruch aus der Albert-Schweitzer-Straße angezeigt. Hier hatten unbekannte Täter zwischen 16.10 und 16.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus eine Wohnung im oberen Stockwerk aufgebrochen. Die Wohnungstür wurde gewaltsam geöffnet, gestohlen wurde aber nichts. Möglicherweise wurden die Einbrecher gestört und brachen ihr Vorhaben ab. Auch hier blieb es beim Sachschaden an der Tür.

Hinweise auf verdächtige Personen oder ungewöhnliche Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 jederzeit entgegen. |cri

