Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ohne Führerschein, aber mit Drogen unterwegs

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Am Samstag, den 17.09.2022, gegen 22:47 Uhr wurde ein 36-jähriger Mann aus dem Kreis Kaiserslautern in der Stettiner Straße, Enkenbach-Alsenborn einer Kontrolle unterzogen. Zuvor befuhr er die genannte Örtlichkeit mit einem Roller. Bereits vor der Kontrolle übergab er den eingesetzten Beamten eine geringe Menge an Betäubungsmittel, welches sichergestellt wurde. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für den Roller vorweisen konnte. Ihm wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen und mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. |PvD

