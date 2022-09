POL-PPWP: Weiterer betrunkener E-Scooterfahrer

Kaiserslautern (ots) - Am Samstag, den 17.09.2022, gegen 16:58 Uhr ereignete sich in einem Drogerie-Markt in der Merkurstraße, Kaiserslautern ein Ladendiebstahl. Eine 23-jährige Frau aus dem Kreis Kaiserslautern entwendete zwei Parfums im Gesamtwert von 185,00 Euro. In der Folge wurde der PKW der Frau festgestellt und durchsucht. Hierbei wurden noch mehrere Parfums aufgefunden und sichergestellt, deren Herkunft nun ermittelt werden muss. |PvD Kontaktdaten für ...

