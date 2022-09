Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versuchte Sprengung eines Zigarettenautomaten

Kusel (ots)

Unbekannte Täter haben am Wochenende versucht, einen Zigarettenautomaten in der Industriestraße aufzusprengen. Der vermutlich selbst gebaute Sprengsatz detonierte jedoch nur teilweise, so dass der Automat auch nur teilweise aufbrach.

Das Gerät, das in Höhe des Anwesens Nummer 43 stand, wurde durch die Tat massiv beschädigt. Ob die Täter überhaupt Beute machen konnten, ist bislang allerdings unklar. Die Höhe des Gesamtschadens steht deshalb noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise: Wem sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag (17./18. September), insbesondere in Zeit zwischen Samstagabend, 21 Uhr, und Sonntagvormittag, 11.30 Uhr, verdächtige Personen oder ungewöhnliche Aktivitäten im Gewerbegebiet aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer 06381 919-0 entgegen. |cri

