Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in ein Wohnhaus, während die Hausbesitzer schliefen

Kelberg (ots)

Am 24.08.2022 zwischen 01:30 Uhr und 03:30 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße "Im Wiesengrund" in Kelberg ein.

Hierzu hebelten sie nach ersten Ermittlungen die Terrassentüre des Anwesens auf und verschafften sich so Zugang zum Anwesen.

Obwohl die Hausbesitzer im Anwesen schliefen, durchsuchten sie nahezu das gesamte Anwesen und entwendeten Bargeld und Schmuck.

Im Anschluss entfernten sie sich auf gleichem Wege.

Die genaue Schadenshöhe kann bisher nicht beziffert werden. Der Tatort wurde durch Kräfte der Kriminalpolizei spurentechnisch aufgenommen.

Hinweise zum Sachverhalt oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell