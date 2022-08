Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Anhänger-Reifen.

Jünkerath (ots)

Im Zeitraum vom 19.08.2022 um 19:45 Uhr zum 20.08.2022 um 07:40 Uhr ist es in der Gewerkschaftsstraße in 54584 Jünkerath zu einem Diebstahl von insgesamt vier Reifen samt Stahlfelge eines Pkw-Anhängers gekommen. Die Tatörtlichkeit befindet sich auf einem Baugelände gegenüber des Fitnessstudios "BodyFit". Da alle vier Reifen durch den/die Täter von dem Pkw-Anhänger abmontiert wurden, dürften sich die Täter für eine nicht unerhebliche Dauer an der Örtlichkeit aufgehalten haben.

Zeugen werden gebeten, sich bei sachdienlichen Hinweisen an die Polizeiinspektion Prüm unter der Tel. 06551/942-0 oder per E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de zu wenden.

