FW Dresden: Rauchentwicklung aus Wohngebäude

Datum: 23. Juni 2022 08:54 - 10:10 Uhr

Einsatzort: Franz-Liszt-Straße / Seevorstadt

Über den Notruf 112 wurde der IRLS Dresden eine starke Rauchentwicklung in einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines Wohngebäudes gemeldet. Zwei Personen befanden sich noch in der Wohnung. Beim Abkochen von Schnullern war das Wasser im Kochtopf verdampft und es kam zu einer starken Rauchentwicklung, welche die gesamte Wohnung beaufschlagte. Die Mutter nahm den Topf vom Herd und flüchtete mit ihrem Kind in einen Nachbarraum und rief die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zugang zur Brandwohnung, retteten beide Personen und führten eine Belüftung durch. Die Mutter und ihr Kind wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus transportiert. Im Einsatz waren insgesamt 24 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Striesen und Altstadt, der Rettungswache Neustadt, der B-Dienst sowie der U-Dienst.

