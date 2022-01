Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte Täter stehlen Felgendeckel von Fahrzeugen eines Autohauses im Lennetal - Zeugen gesucht

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entfernten am frühen Sonntagmorgen (02.01.2022) mehrere Felgendeckel von Autos, die im Außenbereich eines Autohauses im Lennetal standen und stahlen diese. Der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma alarmierte, gegen 04.40 Uhr, die Polizei, als er auf der Videoüberwachung zwei Personen erkannte, die das Gelände in der Florianstraße betraten. Einer der Unbekannten bewegte sich, mit einem Schraubendreher in der Hand, zu einem abgestellten Auto und setzte diesen an die Felge des Fahrzeugs an. Dieser Mann war etwa 25 - 35 Jahre alt, schlank und trug eine weiß-grüne Strickjacke, deren Kapuze er auf dem Kopf hatte. Außerdem hatte er an der rechten Hand einen Handschuh und trug eine Bauchtasche. Der andere Unbekannte stand währenddessen neben dem Auto. Dieser war ebenfalls circa 25 - 35 Jahre alt, schlank und mit einer dünnen, blauen Strickjacke mit Kapuze bekleidet. Der Sicherheitsmitarbeiter konnte anschließend erkennen, dass die Tatverdächtigen in die Richtung einer dortigen Waschanlage gingen. Die Polizeibeamten leiteten unmittelbar eine Fahndung ein, die jedoch ohne Erfolg verlief. An insgesamt neun Fahrzeugen des Autohauses konnten die Beamten anschließend den Diebstahl mehrerer Felgendeckel erkennen. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen des Diebstahls an Kraftfahrzeugen ein. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

