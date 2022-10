Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Verkehrsunfall mit einem verletzten Kradfahrer

Kirchen (Sieg) (ots)

Am 27.10.2022, gegen 14:50 Uhr befuhr ein 21-jähriger Motorradfahrer die Kreisstraße 101 aus Herdorf-Dermbach kommend in Richtung Kirchen OT Offhausen. Im Bereich einer scharfen, unübersichtlichen Kurve kam der Kradfahrer infolge nicht angepasster Fahrgeschwindigkeit von seinem Fahrstreifen ab. Das Zweirad schleuderte und prallte gegen zwei Pkw im Gegenverkehr. Der Zweiradfahrer stürzte anschließend auf die Fahrbahn und blieb verletzt liegen. Der junge Mann wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen sowie am Krad entstand Sachschaden.

