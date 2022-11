Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall in der Stuttgarter Straße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 09:40 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich der Stuttgarter Straße und der Hindenburgstraße in Ludwigsburg ein Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Fiat Abarth-Lenker befuhr die Hindenburgstraße und wollte im weiteren Verlauf nach links auf die Stuttgarter Straße abbiegen. Ein 42-jähriger LKW-Lenker befuhr zur gleichen Zeit die Stuttgarter Straße in Richtung Stuttgart. Mutmaßlich übersah der 42-Jährige die für ihn geltende rote Ampel, sodass es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision der beiden Fahrzeuglenker kam. Durch den Aufprall blieb der Abarth auf dem linken Fahrstreifen stehen, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 40.000 Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, noch Zeugen.

