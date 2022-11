Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Feuerwehreinsatz in der Tübinger Straße

Ludwigsburg (ots)

Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Tübinger Straße in Waldenbuch wurde am Donnerstag gegen 13.00 Uhr auf einen Rauchmelder aufmerksam, der laut piepte. Ihr Ehemann konnte die betreffende Wohnung lokalisieren. Als auf Klingeln und Klopfen niemand reagierte, es jedoch nach Rauch roch, verließ die gesamte Familie das Haus und alarmierte die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr Waldenbuch, die mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften ausgerückt war, drang in die Wohnung im ersten Obergeschoss ein und stellte einen stark rauchenden Topf mit Essen auf dem noch eingeschalteten Herd fest. Der Topf wurde vom Herd entfernt und die Wohnung aufgrund der starken Rauchentwicklung belüftet. In der Wohnung konnte niemand angetroffen werden, allerdings kehrte die betreffende Bewohnerin noch während des Einsatzes zurück. Mutmaßlich hatte sie den Topf auf dem Herd vergessen. Sachschaden war nicht entstanden.

