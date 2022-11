Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Mann überfallen

Am Samstag wollten Unbekannte einen 22-Jährigen in Biberach ausrauben. Doch es kam anders.

Ulm (ots)

Gegen 19.30 Uhr ging ein 20-Jähriger mit einem Bekannten von der Rollinstraße in Richtung Marktplatz. In der Sennhofgasse trafen sie auf eine Gruppe von drei Männern. Plötzlich griffen zwei der drei Unbekannten den 22-Jährigen an und stießen ihn gegen eine Wand. Sie forderten ihn auf seine Taschen zu leeren. Da er der Aufforderung nicht nachkam, schlug einer der Täter mit den Fausten auf ihn ein. Dann durchsuchte er seine Taschen. Brauchbares fand er nicht. Der 22-Jährige Begleiter ging dazwischen und die beiden entkamen in Richtung Marktplatz. Dann verständigten sie die Polizei. Der 20-Jährige erlitt bei dem versuchten Raub leichte Verletzungen. Die Polizei Biberach nahm die Ermittlungen auf und sucht nach den Tätern. Einen 18-Jähriger aus dem Kreis Biberach ermittelten sie als Tatverdächtigen. Ein weiterer Täter soll etwa 1,75 m groß sein. Er trug eine schwarze Weste der Marke "Moncler". Der Mann hat einen Vollbart und schwarze lockige Haare. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei unter der Telefon-Nr. 07351/4470.

Hinweis:

Stellen Sie sich vor, Ihnen würde so etwas passieren. Sicher würden Sie von Zeugen erwarten, dass sie sich bei der Polizei melden. "Hinsehen statt wegschauen" lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

