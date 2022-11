Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei teilen mit

Mutmaßlicher Messerstecher in Untersuchungshaft.

Ulm (ots)

Am 01.11.2022 wurde ein 23-Jähriger bei einer Auseinandersetzung in Ulm durch einen Messerstich schwer verletzt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5358579). Der zunächst unbekannte Täter konnte flüchten. Intensive Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei führten auf die Spur eines 17-Jährigen. Der soll für die Tat verantwortlich gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft Ulm beantragte einen Haftbefehl gegen den Jugendlichen wegen versuchten Totschlags. Er wurde am 04.11.2022 vorläufig festgenommen und dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Ulm vorgeführt. Der erließ den Haftbefehl. Der 17-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

