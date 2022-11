Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Messerstecherei

Schwer verletzt wurde ein junger Mann am frühen Dienstagmorgen in der Ulmer Innenstadt

Ulm (ots)

Gemeinsamer Pressebericht der Staatsanwaltschaft Ulm und des Polizeipräsidiums Ulm. Zu einem folgenschweren Streit kam es kurz vor 5 Uhr vor einer Gaststätte in der Ulmer Frauenstraße. Dabei wurde ein 23jähriger Mann durch mindestens einen Messerstich erheblich verletzt. Er musste mit einem Notarztwagen in ein Ulmer Krankenhaus eingeliefert werden. Die Kriminalpolizei hat die Spurensicherung und die Ermittlungen übernommen. Der Messerstecher agierte aus einer Gruppe mit fünf jungen Männern heraus. Diese werden alle als Südländer, ca. 170cm groß, 20 - 25 Jahre alt, schlank, mit dunklen Haaren, beschrieben. Vier der Männer trugen schwarze Jacken. Einer war mit einer weißen ärmellosen Jacke bekleidet. Zwei der Männer hatten eine blaue, und einer eine schwarze Jeans an. Ein Mitglied der Gruppe trug eine Schiebermütze auf dem Kopf. Nach der Tat flüchteten alle in Richtung Radgasse. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Ulm unter 0731/188-0 zu melden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 2162872)

