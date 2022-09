Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Jugendliche beobachtet Diebstahl ihrer eigenen Wertsachen

Mannheim (ots)

Donnerstagabend (8. September) ist eine Jugendliche am Mannheimer Hauptbahnhof Opfer eines Diebstahls geworden. Sie beobachtete die Tat durch die Glasscheibe des Zuges. Der Tatverdächtige wurde gestellt.

Gegen 22 Uhr entwendete der 33-jährige tunesische Staatsbürger die Tasche der Jugendlichen in der S9 am Hauptbahnhof. Der Zug stand zu dieser Zeit planmäßig auf Gleis 12.

Der Gesamtwert der Tasche, in der sich unter anderem diverse Elektronikgeräte befanden, beläuft sich auf circa 700 Euro.

Die 15-Jährige, die sich zu dieser Zeit außerhalb des Zuges auf dem Bahnsteig befand, konnte den Diebstahl durch die Scheibe beobachten.

Anschließend begab sich die Geschädigte zurück in den Zug und sprach den Tatverdächtigen auf seine Tathandlung an. Der 33-Jährige entfernte sich daraufhin in Richtung Ausgang und versuchte zu fliehen.

Ein Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe Rhein-Neckar wurde auf die Hilferufe der Jugendlichen aufmerksam und unterstütze diese sofort. Gemeinsam konnten sie den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Bundespolizei schließlich festhalten.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, keine Gegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen. Insbesondere an Bahnhöfen und in Zügen beobachten Diebe ihre Umgebung sehr genau. Sie werden schnell auf unbeobachtete (Wert-) Gegenstände aufmerksam und nehmen diese an sich.

Die Bundespolizei rät daher immer dazu, sich in unmittelbarer Nähe zum Gepäck aufzuhalten. Wertgegenstände sollten eng am Körper getragen werden.

