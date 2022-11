Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Höfingen: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Fußgängern

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Fußgängern kam es am Freitagnachmittag gegen 15:00 Uhr am Kreisverkehr Röntgenstraße/Ditzinger Straße. Ein 23-Jähriger Peugeot-Fahrer fuhr zu diesem Zeitpunkt von der Röntgenstraße in den Kreisverkehr ein, um diesen zur Ditzinger Straße zu verlassen. Zeitgleich überquerten eine 79-jährige Fußgängerin sowie eine 83-jähriger Fußgänger die Fußgängerfurt am Kreisverkehr in der Ditzinger Straße und wurden hierbei vom Peugeot beim Verlassen des Kreisverkehrs frontal erfasst. Beide Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und nach medizinischer Erstversorgung vor Ort in umliegende Krankenhäuser verbracht. Am Peugeot entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

