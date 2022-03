Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mutter bezahlte Geldstrafe für ihren Sohn

Weil am Rhein (ots)

Ein 57-Jähriger konnte eine drohende Haftstrafe dank seiner Mutter abwenden. Sie zahlte für ihn einen Teil der Geldstrafe von 2700 Euro. Damit ersparte er sich einen 30-tägigen Aufenthalt hinter Gittern.

Der 57-jährige deutsche Staatsangehörige wurde am Donnerstagabend (10.03.2022) durch eine Streife der Bundespolizei an der Dreiländerbrücke in Weil am Rhein - Friedlingen kontrolliert. Der Mann war nur kurz in Frankreich, als er im Rahmen der intensivierten Schleierfahndung angehalten und seine Personalien überprüft wurden. Dabei stellte sich heraus, dass seit über zwei Jahren ein offener Haftbefehl gegen ihn zu vollstrecken war. Wegen Steuerhinterziehung wurde der 57-Jährige damals von einem Gericht zu einer Geldstrafe in Höhe von 2700 Euro verurteilt. Da der Gesuchte weder die Strafe zahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafe antrat, erließ die zuständige Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Da der Mann lediglich 700 Euro mit sich führte, rief er seine Mutter an, welche die restlichen 2000 Euro bei der nächsten Polizeidienststelle einzahlte. Damit bewahrte sie ihren Sohn vor einem 30-tägigen Aufenthalt in der Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell