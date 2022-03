BPOLI-WEIL: Rauchen im Zug wird Mann zum Verhängnis

Weil am Rhein (ots) - Ein 36-Jähriger, der mit zwei Haftbefehlen gesucht worden war, konnte durch Kräfte von Zoll und Bundespolizei festgenommen werden. Eine geforderte Geldstrafe konnte er bezahlen. Aufgrund einer Freiheitsstrafe wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Am Sonntagabend (06.03.2022) kontrollierten Kräfte des Zoll einen 36-Jährigen als Beifahrer am Grenzübergang Weil am Rhein - ...

