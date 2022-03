Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Verhaftung abgewendet

Lörrach (ots)

Ein 60-Jähriger konnte seine Verhaftung und Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt abwenden. Bei einer Kontrolle durch die Bundespolizei war festgestellt worden, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag.

Am Dienstagnachmittag (08.03.2022) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 60-Jährigen am Hauptbahnhof Lörrach. Bei der Überprüfung des deutschen Staatsangehörigen stellte die Streife einen Haftbefehl fest. Wegen Beleidigung war eine Geldstrafe in Höhe von 1050 Euro zu vollstrecken. Ersatzweise drohten dem Mann 70 Tage Freiheitsstrafe. Da es dem 60-Jährigen gelang die geforderte Geldstrafe zu begleichen wurde er nicht durch die Bundespolizei verhaftet und konnte seinen Weg fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell