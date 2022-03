BPOLI-WEIL: Schreckschusswaffe im Hosenbund

Lörrach (ots) - Ein 60-Jähriger konnte seine Verhaftung und Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt abwenden. Bei einer Kontrolle durch die Bundespolizei war festgestellt worden, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Am Dienstagnachmittag (08.03.2022) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 60-Jährigen am Hauptbahnhof Lörrach. Bei der Überprüfung des deutschen Staatsangehörigen stellte die Streife einen Haftbefehl fest. Wegen Beleidigung war eine ...

