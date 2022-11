Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte Fahrerin eines Opel sowie zwei stark beschädigte Pkw sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend um 19:45 Uhr an der Kreuzung König-Wilhelm-Platz zur Grabenstraße in Marbach am Neckar ereignet hat. Aussagen eines Zeugen zufolge, soll der 54-jährige Fahrer eines VW die Charlottenstraße in Richtung Poppenweilerstraße gefahren sein und die rote Ampel an der genannten Kreuzung missachtet haben. Währenddessen fuhr die Fahrerin des Opel die Grabenstraße entlang in Richtung der Kreuzung und wollte bei grüner Ampel nach links abbiegen. In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus Ludwigsburg verbracht. Ihr 9 Monate altes Kind, welches sich mit ihr im Fahrzeug befand, blieb nach jetzigem Stand glücklicherweise unverletzt. Beide Fahrzeuge waren unfallbedingt nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von etwa 12.000 Euro.

