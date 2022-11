Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend sind bislang unbekannte Täter in ein Reihenhaus in der Ebertstraße in Kornwestheim eingebrochen. Die Täter drangen kurz vor 18 Uhr über die Terassentüre ein und durchwühlten anschließend sämtliche Räumlichkeiten im Erd- sowie Obergeschoss des Hauses. Während die beiden Täter das Gebäude durchsuchten, wurden sie von der Hausbewohnerin auf frischer Tat ertappt. Daraufhin ergriffen beide Täter die Flucht. Ein Täter floh fußläufig über das Schlafzimmerfenster in Richtung Stuttgart-Stammheim. Eine Zeugin konnte beobachten, dass es ich hierbei um einen etwa 25 bis 30 Jahre alten Täter handelte, welcher 1,70m groß war und dunkle Kleidung, sowie eine Mütze trug. Der zweite Täter war ebenfalls männlich und wird als 1,75m - 1,80m großer Täter beschrieben, welcher eine olivgrüne Jacke und eine bunt gestreifte Wollmütze trug. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrags. Ob die Täter noch weitere Wertgegenstände mitnahmen oder durch die Bewohnerin entscheidend gestört wurden, ist noch nicht abschließend bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell