Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Golf-Fahrer fährt in abbiegendes Auto

Bad Oeynhausen (ots)

Auf der Vollmerdingsener Straße kollidierte in den frühen Morgenstunden des Mittwochs ein Golf-Fahrer mit einem abbiegenden Citroen. Deren Lenkerin verletzte sich hierbei.

Den aktuellen Ermittlungen zufolge befuhr eine 56-jährige Löhnerin mit ihrem Citroen C 1 gegen 4.40 Uhr die Vollmerdingsener in Richtung Bergkirchener Straße. In Höhe des Combi-Marktes wollte sie nach links auf das Gelände abbiegen. Zeitgleich setzte ein VW Golf-Fahrer (29) aus Bad Oeynhausen zum Überholen des langsamer werdenden Wagens an. Somit kam es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht der Kollision schleuderte der Citroen noch gegen einen angrenzenden Holzzaun. Hierbei verletzte die Frau. Mittels Rettungswagen wurde sie zur Untersuchung dem Krankenhaus Bad Oeynhausen zugeführt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell