POL-MA: Oftersheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit Sachschaden von insgesamt 11.000 Euro

Mannheim (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es gegen 01.00 Uhr in der Seilerstraße im Jungbusch zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Audi A 4 befuhr die Seilerstraße in Fahrtrichtung Jungbuschbrücke und kam aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei ...

mehr