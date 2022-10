Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 34-jährige Autofahrerin kollidiert mit geparkten PKW

Heidelberg (ots)

Am Mittwoch gegen 16.00 Uhr kam es auf der Ziegelhäuser Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich die Unfallverursacherin leicht verletzte. Diese befuhr die Landstraße und kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte sie mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW. Die 34-jährige Renaultfahrerin verletzte sich leicht und wurde vor Ort medizinischen in Augenschein genommen. Ihr 35-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro.

