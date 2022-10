POL-MA: Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall zwischen zwei Lkw auf der A61;57-Jähriger vorsorglich ins Krankenhaus verbracht; Polizeiwasserwerfer sichert Unfallstelle ab

Mannheim-Oststadt (ots) - Am Mittwochmorgen gegen 08:15 Uhr verlor ein 25-jähriger Daimler-Fahrer in Höhe der Auffahrt zur B 38a in Fahrtrichtung Neckarau die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Leitplanke. Dabei verursachte er einen geschätzten Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Wie sich im Rahmen der Unfallermittlungen herausstellte, waren ...

mehr