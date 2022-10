Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Aufmerksamer Zeuge schlägt Autoaufbrecher in die Flucht - Mehrere Fahrzeuge betroffen; Wer kann weitere Hinweise geben?

Mannheim (ots)

Eine Reihe von PKW-Aufbrüchen beschäftigt derzeit die Einsatzkräfte der beiden Polizeireviere Mannheim-Neckarau und Mannheim-Neckarstadt. Ob zwischen den Taten allerdings ein Zusammenhang besteht, ist bislang noch unklar.

Am Mittwochmittag rückte zunächst das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt aus, nachdem die Fahrerin eines am Luisenring geparkten Hyundais eine eingeschlagene Scheibe an ihrem Fahrzeug sowie das Fehlen diverser Wertgegenstände feststellte. Die bislang unbekannten Täter schlugen vermutlich in der Zeit zwischen Montag, den 17.10.2022, 18:00 Uhr und Mittwoch, den 19.10.2022, 11:40 Uhr zu.

Auf gleiche Art und Weise wurde dann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Skoda am Hermann-Heimerich-Ufer aufgebrochen. Entwendet wurde aus dem Fahrzeug zwar nichts, allerdings entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro. Auch in diesem Fall liegen bislang keine Hinweise auf die Täterschaft vor.

Zwei Autoaufbrecher in die Flucht geschlagen hat wiederum am frühen Donnerstagmorgen ein aufmerksamer Passant in Mannheim-Rheinau. Dieser stellte gegen 05:00 Uhr zwei verdächtige Personen im Bereich Rheinauer Ring/ Waldgartenweg fest, die sich gerade an einem geparkten Nissan zu schaffen machten. Er verständigte daraufhin sofort die Polizei. Als die Einbrecher bemerkten, dass sie beobachtet werden, ergriffen sie umgehend die Flucht. Im Zuge der Ermittlungen stellten die Einsatzkräfte fest, dass es den Tätern zwar nicht gelang, den Nissan aufzubrechen, dafür aber einen unmittelbar in der Nähe geparkten Mercedes sowie einen VW Transporter. An beiden Fahrzeugen waren die Scheiben eingeschlagen. Ob die Einbrecher etwas entwendet haben und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

Personenbeschreibung der beiden Täter:

Jeweils männlich, ca.30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, helle Haut, Regenjacke, Basecap, Sportschuhe. Beide Personen sollen eine Art Jutebeutel mit sich geführt haben.

Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben sowie darüber hinaus sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 3301-0 (Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt) oder unter der Tel.: 0621 87682-0 (Polizeirevier Mannheim-Neckarau) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell