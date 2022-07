Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

"Totalschaden - überschlagener PKW im Südkreis Fulda"

Am Freitag, 22.07.22, ereignete sich gegen 21:30 h ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Bei dem Unfall wurde ein 23 - jähriger Mann aus Herbstein im Vogelsbergkreis verletzt; er wurde zur Versorgung in ein Fuldaer Krankenhaus verbracht. Der junge Mann befuhr mit einem Renault Clio die L 3141 von Neuhof - Hauswurz kommend in Richtung Flieden - Buchenrod. In einer sogenannten "S - Kurve" verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn und überschlug sich anschließend beim Aufprall in den Straßengraben. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war der PKW mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs. Der Sachschaden wird von den Beamten des Polizeiposten Neuhof auf etwa 7.500 EUR geschätzt, was einem Totalschaden gleich kommt. Aufgrund des Unfalls war das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Polizeistation Fulda, PHK Hohmann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell