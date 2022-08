POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr +++ Verursacher entfernt sich

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen sind am Sonntag, 21. August 2022, in ein Wohnhaus in der Straße 'Rundebusch' in Prinzhöfte eingebrochen und haben etwas Schmuck entwendet. Vermutlich durch ein auf Kipp stehendes Fenster drangen sie zwischen 10:30 und 14:30 Uhr in das freistehende Wohnhaus ein und durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Bei ...

