Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Prinzhöfte +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen sind am Sonntag, 21. August 2022, in ein Wohnhaus in der Straße 'Rundebusch' in Prinzhöfte eingebrochen und haben etwas Schmuck entwendet.

Vermutlich durch ein auf Kipp stehendes Fenster drangen sie zwischen 10:30 und 14:30 Uhr in das freistehende Wohnhaus ein und durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Bei der Tatausführung wurden sie von den Bewohnern gestört. Die Personen flüchteten mit einem silbernen Kombi von BMW, an dem ausländische Kennzeichen angebracht waren, über die Simmerhauser Straße in Richtung B213.

Wer weitere Hinweise zum Pkw oder den Insassen geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell