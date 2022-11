Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfall mit schwer verletzter Person in der Rutesheimer Straße

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich da er seine Geschwindigkeit nicht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst hat, war ein 19 Jahre alter BMW-Fahrer am Montag gegen 00.40 Uhr in der Rutesheimer Straße in Leonberg in einen Unfall verwickelt. Der junge Mann wollte von der Bahnhofstraße nach rechts in die Rutesheimer Straße abbiegen, wobei er die Kontrolle über seinen PKW verlor, nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen weiteren, geparkten BMW prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser BMW noch gegen einen ebenfalls geparkten Mercedes geschoben. Der 29 Jahre alte Fahrer erlitt leichte Verletzungen, während seine 17-jährige Beifahrerin schwer verletzt wurde. Beide wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die beiden BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell