Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfallflucht in der Windmühlenstraße

Stadthagen (ots)

(Ab)Am Samstag, den 07.01.2023 kam es in der Zeit zwischen 01:00 Uhr - 14:00 Uhr in der Windmühlenstraße in Stadthagen zu einer Verkehrsunfallflucht. Zu diesem Zeitpunkt hatte ein 24-jähriger Stadthäger seinen Pkw ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Als er zu seinem Audi A5 zurückkehrte, stellte er an der Heckstoßstange im linksseitigen Bereich einen frischen Unfallschaden fest. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher oder der flüchtigen Unfallverursacherin nimmt die Polizei Stadthagen unter der Tel.: 05721/9822-0 entgegen.

