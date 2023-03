Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Drogen-Dealer in Haft (Nürtingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Unter dem dringenden Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ist am Freitag ein 22-Jähriger von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Der Mann befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Im Voraus war bekannt geworden, dass der 22-Jährige an seiner Nürtinger Wohnanschrift einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln betreiben soll. Auf richterliche Anordnung durchsuchten die Einsatzkräfte am Freitagabend die Wohnung des Tatverdächtigen. Dabei stießen sie auf über 900 Gramm Marihuana, mutmaßliche Rauschgift-Utensilien wie eine Feinwaage sowie zahlreiche Verpackungsmaterialien. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt.

Der 22-jährige Italiener wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Samstag beim Amtsgericht Nürtingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell