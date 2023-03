Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Jugendlichen geschlagen; Einbruch in Wohnhaus

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in Berkheim ist ein Radfahrer verletzt worden. Gegen 13.40 Uhr war ein 44 Jahre alter Mann mit seinem Rennrad auf der abschüssigen Nellinger Straße ortseinwärts unterwegs. Vor der Kreuzung mit der Filderstraße bremste er aufgrund eines von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Renault einer 80-Jährigen ab. Dennoch kam es zur Kollision mit dem Pkw, worauf der Radler zu Fall kam. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend zur Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Der Sachschaden beträgt circa 2.200 Euro. (mr)

Kohlberg (ES): Gegen Mauervorsprung geprallt

Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in Kohlberg nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Eine 51-Jährige war gegen 14 Uhr mit einem VW Transporter auf der Hardtstraße unterwegs, als der Wagen im Bereich der Kreuzung mit der Bohlstraße aus noch ungeklärter Ursache gegen einen Mauervorsprung prallte. Die Fahrerin und zwei Mitfahrerinnen im Alter von sieben und 56 Jahren wurden dabei verletzt. Der Rettungsdienst brachte die beiden erwachsenen Frauen zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Das Mädchen wurde vor Ort untersucht und konnte anschließend mit einer hinzugerufenen Angehörigen nach Hause gehen. Der VW, an dem Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (rn)

Esslingen (ES): Auffahrunfälle auf B10

Sachschaden in Höhe von etwa 63.000 Euro ist die Folge von zwei Auffahrunfällen am Montagmorgen auf der B10. Ein 40-Jähriger war gegen 7.20 Uhr mit seinem Mercedes Vito samt Anhänger auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Zwischen der Pliensauvorstadt und Weil fuhr er mit seinem Wagen in das Heck des vorausfahrenden Mercedes Vito eines 23-Jährigen, der aufgrund eines Staus abbremsen musste. Der 48 Jahre alte Lenker eines Mercedes EQS erkannte den Unfall offenbar zu spät und fuhr nur kurze Zeit später auf den Anhänger auf. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der EQS sowie der Vito samt Anhänger mussten abgeschleppt werden. Bis zur endgültigen Räumung der Unfallstelle gegen 8.45 Uhr wurde der Verkehr über den Standstreifen geleitet. (rn)

Kirchheim/Teck (ES): Jugendlichen geschlagen

Ein 16-Jähriger ist am Montagabend in der Schlierbacher Straße von mehreren Personen angegangen und verletzt worden. Gegen 21 Uhr hielt sich der Jugendliche mit zwei Begleitern an einer Bushaltestelle im Bereich Ziegelwasen auf, als der 16-Jährige aus einer mehrköpfigen Personengruppe heraus angesprochen und anschließend offenbar unvermittelt geschlagen und zu Boden gebracht wurde. Nachdem seine 23 Jahre alte Begleiterin dem jungen Mann zu Hilfe kam, flüchteten die dunkel gekleideten und offenbar jugendlichen Unbekannten in Richtung Innenstadt. Der 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Eine Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Ostfildern (ES): In Wohnhaus eingebrochen

Vermutlich in der Nacht zum Dienstag ist in ein Wohnhaus in der Kemnater Haldenstraße eingebrochen worden. Über ein aufgehebeltes Küchenfenster auf der Gebäuderückseite verschaffte sich der Einbrecher Zutritt ins Innere. Im Anschluss durchwühlte er in sämtlichen Räumlichkeiten die Schränke und Schubladen nach Wertsachen. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Filderstadt (ES): Radfahrer übersehen

Leichte Verletzungen hat sich ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Felix-Wankel-Straße zugezogen. Kurz nach 17 Uhr fuhr ein 22 Jahre alter Mann mit seinem Renault Twingo vom rechten Fahrbahnrand an, übersah hierbei den mit seinem Rennrad auf der Felix-Wankel-Straße fahrenden 27-Jährigen und kollidierte mit diesem. Eine ärztliche Versorgung der Verletzungen des Radlers war vor Ort nicht erforderlich. Der Gesamtsachschaden, der an beiden Fahrzeugen entstanden war, wird mit knapp 3.000 Euro beziffert. (sm)

Esslingen (ES): Autotür unachtsam geöffnet

Zwei Autos mussten nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen in der Barbarossastraße ereignet hat, abgeschleppt werden. Gegen 7.45 Uhr parkte eine 61 Jahre alte Frau ihren Mazda und öffnete die Fahrertür. Sie übersah dabei den von hinten herannahenden Mercedes einer 43-Jährigen und es kam zur Kollision. Verletzt wurde niemand. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 14.000 Euro. (sm)

Hechingen (ZAK): Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Eine Verletzte und ein Gesamtschaden in Höhe von rund 12.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag auf der Kreuzung Stillfriedstraße/Stettener Straße. Gegen 16.30 Uhr war eine 30-jährige Frau mit einem VW Golf auf der Stettener Straße in Fahrtrichtung Hechinger Straße unterwegs. Bei dem Überqueren des Kreuzungsbereiches Stillfriedstraße/Stettener Straße übersah sie vermutlich aufgrund Unachtsamkeit die von rechts kommende, bevorrechtigte 21-jährige Fahrerin eines Audi. Durch die Kollision zog sich die Fahrerin des Audi nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu und wurde für weitere Untersuchungen und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (fj)

