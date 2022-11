Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen - Trunkenheitsfahrt

Hildesheim (ots)

Giesen/Hasede (jb) Am 10.11.22 gg. 02.02 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Sarstedt einen 37-jährigen Bulgaren, der mit einem Golf auf der Hannoverschen Str. in Hasede unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle gab er an, dass er auf dem Weg zu einer Notapotheke sei, da er starke Zahnschmerzen habe. Zuvor hatte er jedoch seine Schmerzen mit dem Konsum von Wodka versucht zu bekämpfen. Das Ergebnis war eine Atemalkoholkonzentration von 1,17 %o und damit ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Nach Durchführung einer Blutprobenentnahme musste der 37-Jährige noch eine Sicherheitsleistung zahlen, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat.

